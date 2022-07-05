İşsizlik cinneti: Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Mersin’de uzun süredir yaşadığı işsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 31 yaşındaki Ali Dilek eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra aynı tabanca ile intihar etti.

Ali Ekber ŞEN

Olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Cevher 3 Sitesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre uzun süredir işsiz olan ve bu nedenle de eşi Nürgül Dilek ile arasında şiddetli geçimsizlik yaşadığı ifade edilen Ali Dilek, çıkan tartışmadan sonra cinnet getirdi.

EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Çevrede bulunan komşuların verdiği bilgilere göre, evde bağırtı seslerinden sonra art arda silah sesleri duyuldu.

Ali Dilek, kirada oturduğu evinin yatak odasında önce, eşi 25 yaşındaki eşi Nurgül Gülsoy Dilek’i, tabanca ile vurarak öldürdü. Daha sonra ise silah sesi üzerine büyük bir korku ve panik yaşayarak dışarıya kaçmaya çalışan 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek’i de bina çıkışında vurarak öldürdü.

Ali Dilek, ardından intihar ederek yaşamına son verdi. Acı haberi duyan aile yakınları kısa sürede ulaştıkları olay yerinde sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

EVE İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRİLDİ

Silah sesleri üzerine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri ulaştı. Olay yerine ulaşan itfaiye merdiveni ile girilen evde genç kadının yatak odasındaki cansız bedenine ulaşıldı. Ali Dilek’in cansız bedeni öldürdüğü çocuğunun cesedinin yanında bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından 3 cansız beden otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

“ÇEVREYE ÇOK BARCU VARDI”

Öte yandan olayın yaşandığı yerde bulunan çevredeki komşuları, Ali Dilek’in yıllardır işsiz olduğunu, çevresine de çok borcu bulunduğunu öne sürdü.

Acılı aile fertleri de Ali Dilek’in işsizlik nedeniyle yıllardır boğuştuğunu, ekonomik sorunlar yüzünden de yuvasının dağılmak üzere olduğunu söyledi.

Dilek’in Cumhurbaşkanına hakaret, yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

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