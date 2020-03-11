İşsizlik virüsü engellenemiyor

Son çeyrekte açıklanan yüzde 6’lık büyüme ile 2019’u toparlanma ile kapattığı belirtilen Türkiye ekonomisi, buna rağmen istihdamdaki hızlı kaybı ve işsizliği durduramıyor. Koronavirüs salgınının gündemin odağına yerleştiği bu dönemde açıklanan veriler, 2018 döviz krizinden bu yana hızlı bir şekilde yayılan işsizlik rakamlarının kronikleştiğine işaret ederken, vatandaşın krizinin derinleştiğini bir kez daha gösterdi.

838 BİN KİŞİ UMUTSUZ

2019 Aralık döneminde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi olurken, işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.7 oldu. 2018 sonunda 1 yıldan uzun süredir iş arayan 881 bin kişi, 2019 Aralık döneminde 1 milyon 148 bine çıktı.

Bu rakamlar her 4 işsizden 1’inin bir yıldan uzun süredir iş arayışı içinde olduğunu ortaya koyuyor. 838 bin kişi ise iş bulma umudunu yitirdiği için arayışlarını sonlandırarak iş gücünden çıktı. Bu rakam 2018 Aralık döneminde 598 bindi.

ANCAK 3 BİN KİŞİYE İŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan veriler, iş gücü ve istihdamdaki düşüşle birlikte Türkiye ekonomisinin iş yaratmakta da zorlanıldığına işaret ediyor.

TÜİK rakamlarına göre, istihdam edilenlerin sayısı 2019 Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yalnızca 3 bin kişi artırılabildi ve 27 milyon 658 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin oranı ise 0.7 puanlık azalışla yüzde 44.7 oldu.

KADIN VE GENÇLERE DARBE

İstihdam piyasasındaki daralma ile birlikte özellikle gençler arasındaki iş bulma umudu da tükenmiş durumda. Verilere göre, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık artışla, yüzde 25 olurken, her 4 gençten 1’i işsizlikle boğuşuyor.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.5 puanlık artışla yüzde 25.4 oldu. Kadınlardaki işsizlik oranı ise 1.4 puan artarak yüzde 16.8’e ulaştı. İş gücüne dahil olmayan 11 milyon 673 bin kadın, ev işleri ile uğraştığını açıkladı.

Bu rakam 2018’in Aralık döneminde 11 milyon 311 bin kişi idi. İşgücü 2019 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 52 bin kişiye ulaşırken, iş gücüne katılma oranı ise 0.6 puanlık azalış ile yüzde 51.8 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışan oranı yüzde 32’yi aştı

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 225 bin, inşaat sektöründe 119 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 225 bin, hizmet sektöründe ise 122 bin kişi arttı.

Aralık 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan, kayıt dışı çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan azalarak yüzde 32.3 olarak gerçekleşti.

Erdoğdu: Gerçek işsizlik yüzde 17

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TÜİK’in işsizlik rakamlarını manipüle ettiğine işaret ederek, daha derin bir ekonomik krizin yaklaştığı uyarısında bulundu.

İstihdama katılım oranının düştüğünü belirten Erdoğdu, “Oysa ekonomi krizde ve artık daha önce çalışmayanlar bile iş arıyor. Bu aldatmacanın sonu daha derin ekonomik krizdir.

* Eğer veriler manipüle edilmemiş olsa yani geçmiş eğilim devam etmiş olsaydı, iş gücüne katılma oranı yüzde 54.9, işsizlik oranı yüzde 17, işsiz sayısı 5 milyon 776 bin olacaktı” dedi.