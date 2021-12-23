İşsizlik Yardımı Başvuruları Pandemi Öncesine Döndü

ABD’de işsizlik yardımı için yeni yapılan başvuru sayısı geçtiğimiz hafta pandemi öncesi seviyenin altına indi. Tüketici harcamalarının artış göstermesi de ekonominin 2021 yılının sonunu güçlü bir şekilde getireceğine işaret etti.

Bununla birlikte, fiyatlar üzerindeki baskının artmaya devam etmesi, Kasım ayında enflasyonun 1980’li yıllardan bu yana en büyük yıllık artışı göstermesine neden oldu. Perşembe günü açıklanan rakamlar, ABD’de Covid-19 enfeksiyon vakalarının Omicron varyantı nedeniyle hızlı artışa geçtiği döneme denk geldi. Omicron kaynaklı vaka artışlarının ekonomik büyümeye 2022 yılının ilk çeyreğinde sekte vurabileceği düşünülüyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, 18 Aralık’ta sona eren haftada eyaletlerdeki işsizlik yardımı başvurularının sayısının mevsimsel ayarlamalar sonrasında değişmeyerek 205 bin olarak kayda geçtiğini bildirdi. Bu ayın başında başvurular en son 1969 yılında görülen seviyeye gerilemişti.

2020 yılı Nisan ayında işsizlik yardımı başvuruları rekor kırarak haftada 6 milyon 149 bine ulaşmıştı.

İşsizlik yardımı başvuruları geleneksel olarak kış aylarında artışa geçiyor. Ancak son dönemde yaşanan eleman sıkıntısı, bu mevsimsel seyri değiştirdi ve son haftalarda yapılan başvuruların düşük olmasına yol açtı. ABD’de iş piyasasındaki sıkışıklık nedeniyle işsizlik oranı da son 21 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

Ekonomik ve mali araştırmalar firması Wrightson ICAP’ten başekonomist Lou Crandall, “Bu yıl Aralık ayında işten çıkarılanların sayısının normalden düşük olması mevsimsel ayarlamalar yapıldığında işsizlik başvuruları sayısının tarihin en düşük seviyelerine gerilemesiyle sonuçlandı” dedi.

ABD’de Ekim ayında rekor sayılabilecek 11 milyon açık pozisyon bulunuyordu. Şirketlerin işe eleman alabilmek için maaşları yükseltmesi, tüketici harcamalarındaki artışa katkı sağladı.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın raporuysa ABD’deki ekonomik faaliyetlerin üçte ikisinden fazlasını oluşturan tüketici harcamalarının geçen ay binde 6 oranında arttığına işaret ediyor. Tüketici harcamalarında Ekim ayına ilişkin yükseliş oranı da revize edilerek daha önce bildirilen yüzde 1,3 yerine yüzde 1,4 olarak düzeltildi.

Kasım ayı sonundaki Şükran Günü döneminde seyahatin artması, tüketici harcamalarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri oldu. Amerikalılar’ın Noel hediyesi alışverişine tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle rafların boş kalması korkusuyla erken başlaması, tüketici ürünlerine yapılan harcamaların zayıf kalmasına yol açtı.

Öte yandan ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 2,3 oranında büyürken tüketici harcamaları yüzde 2 arttı. Dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme oranı tahminleriyse yüzde 7,2’yi buluyor. 2021 yılının tamamı için ekonominin yüzde 5,6 oranında büyümüş olması tahmin ediliyor. ABD ekonomisi, 2020 yılında yüzde 3,4 oranında küçülmüştü.

Buna karşın, 2022 yılı için ekonomik görünüm olumsuz olabilir. Covid-19 enfeksiyonları Omicron varyantı nedeniyle artarken Başkan Joe Biden’ın sosyal güvenlik ağını genişletmek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hazırladığı 1 trilyon 750 milyar dolarlık iç yatırım tasarısı, Batı Virginia’nın Demokrat Partili senatörü Joe Manchin’in itirazları nedeniyle çıkmaza girdi.

Ekonomistler bu nedenle önümüzdeki yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü.

ABD’de Kasım ayında enflasyon da arttı. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, çalkantılı gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, binde 5 oranında yükseldi.

Kasım ayına kadar olan 12 aylık dilimde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,7 arttı. Bu, 1980’li yıllardan bu yana kaydedilen en büyük artış.