İşsizlik Yardımı Başvurularında Azalma Sürüyor

ABD’de işgücü piyasası istikrarlı bir şekilde ivme kazandığından, işsizlik yardımı için yeni başvuruda bulunan Amerikalılar’ın sayısı geçen hafta 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ancak işçi kıtlığı, işletmelerin mal ve hizmetlere yönelik güçlü talebi karşılamak için işe alımları arttırma çabalarını boşa çıkarıyor.

Çalışma Bakanlığı, 10 Temmuz’da sona eren haftada eyalet işsizlik yardımları için ilk başvuruların 26 bin azalarak, mevsimsellikten arındırılmış 360 bine düştüğünü ve bunun 2020’nin Mart ayı ortasından bu yana en düşük seviye olduğunu açıkladı. Önceki haftaya ait verilerse, daha önce bildirilenden 13 bin daha fazla başvuru alındığını gösterecek şekilde revize edildi.

Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistler, son hafta için 360.000 başvuru öngörmüştü. Düzenlenmemiş temelde, talepler geçen hafta 544 artarak 383 bin 166’ya yükseldi.

Cumhuriyetçi valiler tarafından yönetilen en az 20 eyalet, federal hükümet tarafından finanse edilen işsizlik programlarından çekilse bile, Mayıs ayı sonunda 400 binin altına düştüğünden beri işsizlik başvurularının azalmasında ilerleme kaydedilmesinde sorun yaşanıyor. İşsizlerin, federal yardımlara uygun olup-olmadıklarını belirlemek için eyalet programları kapsamında talepte bulunmaları gerekiyor.

İşletmelerin haftalık 300 dolarlık bir çek de dahil olmak üzere bu yardımların işsiz Amerikalılar’ı evde kalmaya teşvik ettiğine dair şikayetlerin ardından federal program erken sona erdirilmişti. Mayıs ayı sonunda 9,2 milyon iş ilanıyla rekor kırılmış durumda ve ABD ekonomisi işçi sıkıntısı yaşıyor.

Yaklaşık 9,5 milyon kişi de resmi olarak işsiz. Çalışma hayatı ile kopukluk, uygun fiyatlı çocuk bakımı eksikliği, Corona virüsüne yakalanma korkularının yanı sıra pandemi ile ilgili kariyer değişiklikleri ve emekliliklerden de kaynaklanıyor. 12 Haziran’da başlayan ve 31 Temmuz’a kadar sürecek olan federal yardımların erken sonlandırılmasının, iş aramalarında bir artışa yol açtığına dair şimdiye kadar çok az kanıt var.

Şirketler, 2020 Mart ayında ABD’de salgının başlamasından bu yana Corona virüsü aşıları, düşük faiz oranları ve yaklaşık 6 trilyon dolarlık devlet yardımı ile ortaya çıkan talep artışının ortasında, işçilerin mal ve hizmet üretimini arttırmaları için uğraşıyor.

En az 160 milyon Amerikalı Corona virüsüne karşı tamamen aşılanmış olsa da, ülkenin düşük aşılama oranlarına sahip bazı bölgelerinde, Delta varyantından kaynaklanan enfeksiyonlarda artış yaşanıyor ve bu da ekonomide iyileşmeyi yavaşlatabilir.

İşsizlik yardımı başvuruları, 2020’nin Nisan ayı başlarında 6 milyon 149 bin kişi ile rekor seviyeyi görmüştü. Bununla birlikte başvurular, sağlıklı bir işgücü piyasası ile tutarlı olarak görülen 200.000-250.000 aralığının hala üzerinde.

Son zamanlarda başvurulardaki artışların bir kısmı, hükümetin mevsimsel dalgalanmaları verilerden çıkarmak için kullandığı sözde mevsimsel faktöre bağlandı.

Çalışma Bakanlığı raporu, ilk yardım haftasından sonra yardım almaya devam eden kişi sayısının 3 Temmuz’da sona eren haftada 126 bin düşüşle 3 milyon 241 bine düştüğünü gösterdi. 26 Haziran’da sona eren haftada tüm programlar kapsamında 13,8 milyon kişi işsizlik çeki kullandı.