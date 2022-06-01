İşsizlikten kırılan vatandaş isyanda: İstihdam yok, betona yatırım

Türkiye özellikle son yıllarda büyük bir işsizlik sorunuyla karşı karşıya. TÜİK’e göre 4 milyona yakın, DİSK’e göre 8 milyon işsizimiz var. Bu sayılar her geçen gün artarken, iktidar sözcüleri fabrikalar açmak, yeni istihdam alanları yaratmak yerine köprü ve otoyollar ile her yere üniversite açmakla övünüyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaş, “Her yere mantar gibi üniversite açana kadar, ortalığı betona boğana kadar her ilçeye fabrikalar kurulmalıydı” dedi.

Batuhan SERİM

Kamera: Sinan TUNÇ



TÜİK’e göre, martta dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 22,7 oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Mart 2022’de 8 milyon 356 bin kişi olarak gerçekleşti. Pandemi öncesine göre işsiz sayısı 1 milyon 536 bin arttı.

İşsizlik sayısı artarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri sık sık, köprü ve otoyollar ile her yere üniversite açmakla övünüyor.

SÖZCÜ muhabiri İstanbul Eminönü’nde vatandaşa mikrofon uzattı, “Sizce son 20 yılda gençlere iş imkanı sağlayacak yatırımlar yapıldı mı?” diye sordu. İktidara tepki gösteren vatandaşlar, başka ülkelere yapılan yatırımların kendilerine yapılmasını istedi.

Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“O PARALAR NEDEN BİZİM ÇOCUKLARIMIZA HARCANMIYOR?”

Nazlı Çakı: Maalesef. Acıyorum gençlerimize. Kendi çıkarları doğrultusunda yatırımları, harcamaları yapıyorlar. CHP Genel Başkanı’nın açıklamaları var; neden o yatırımlar ABD’ye yapılıyor da bizim pırıl pırıl gençlerimize yapılmıyor? O yatırımlar, o paralar niye buradaki çocuklarımıza yapılmıyor, çok merak ediyorum.

HİÇBİR ŞEY YAPILMADI, SADECE VAR OLANLAR SATILDI

Medet Yılmaz: Son 20 yılda bu ülkede hiçbir şey yapılmadı. Sadece var olan kamu kuruluşları satıldı. Taş üstüne taş konulmadı. Sadece birtakım yandaş kuruluşlara para aktarmak için köprü ve yol yapıldı. Bunlar da önümüzdeki 20-30 yıl ipotek edilerek; ülkenin geleceği, gençlerin geleceği, çocuklarımızın geleceği ipotek edilerek.

FABRİKALAR SATILMASAYDI, GENÇLER İŞSİZ KALMAZDI

Melik Dalgın: Hayır yapılmadı. Çevremde iş arayıp bulamayan gençler var. (Niçin bulamıyorlar?) Adam kayırmacılığı… Okuyan insan yerini bulamıyor. Torpil… (Sizce gerekli yatırımlar yapılsaydı gençler bu şekilde işsiz kalır mıydı?) Kalmazdı. Fabrikalar satılmasaydı kalmazdı.

ÖNCELİKLE TOPRAĞA YATIRIM YAPMAMIZ GEREKİYOR

Necla Hanım: Hayır yapılmadı. (Neden yapılmadığını düşünüyorsunuz?) Betona yatırım yapıldığı için. (Nasıl düzelir?) Öncelikle toprağa yatırım yapmamız gerekiyor. Kamuda ya da özelde yeni iş imkanlarının açılması lazım.

İŞ ARIYORUM AMA BULAMIYORUM

Songül Kahraman: Yapılmadı. Teknolojik yatırımlar yapılmalıydı, fabrikalar açılmalıydı, iş imkanları daha fazla büyümeliydi. Ben de iş arıyorum ama bulamıyorum.

GELECEĞE YÖNELİK YATIRIMLAR YAPILMALIYDI

Tekin Erdoğan: Yapılmadı. (Sizce ne yapılmalıydı?) Her yere mantar gibi üniversite açana kadar her ilçeye fabrikalar kurulmalıydı. Okutulan gençlere, okudukları bölümle ilgili geleceğe yönelik yatırımlar yapılmalıydı. (Sizce neden yapılmadı?) Betonlaşmaya önem verildi. İstanbul’da gezecek yeşil alan kalmadı. Onlara daha çok ağırlık verildiğinden dolayı yapılmadı.

GENÇLER HEP AÇ VE İNTİHAR EDİYOR

Erdal Değirmenci: Hayır yapılmadı. Gençler hep aç ve intihar ediyorlar… Fabrika kurulsaydı daha güzel şeyler olurdu ama hiçbir şey yapmadılar.

FABRİKALARI SATTILAR, YENİLERİNİ AÇMADILAR

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Yapılmadı, gençler hep evde yatıyor. Yatırım olacak, fabrika olacak ki vatandaş iş bulacak. Fabrikaları sattılar, yenilerini açmadılar, beton yaptılar her yeri.

BU HÜKÜMETİN BİR ŞEY YAPTIĞINI GÖRMEDİK Kİ?

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Hayır yapılmadı. Bu hükümetin bir şey yaptığını görmedik ki… Çevremde iş arayıp da bulamayan çok genç var. (Sizce gerekli yatırımlar yapılsaydı gençler iş bulma konusunda bu kadar zorlanır mıydı?) Hayır.

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