İSTAHED’in aşı sitesi, DSÖ’nün Aşı Güvenliği Ağı’na kabul edildi

İSTAHED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir, açıklamasında, son yıllarda sayısı hızla artan aşı karşıtlarının iddialarına, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış bilgilerle yanıtların verildiği www.asinedir.com ‘un dernek tarafından hayata geçirildiğini belirtti.

Dr. Demir, “Birinci basamağın temel görevini bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ‘hastalığı önleme’ olarak gören ve kabul eden İSTAHED, bunun sadece bir söylem olarak kalmasına izin vermedi. Son yıllarda sayısı hızla artan aşı düşmanlarının bilimsel temelden yoksun iddialarına, doğruluğu dünyanın en önemli sağlık örgütü WHO tarafından onaylanmış bilgilerle yanıtların verildiği asinedir.com’u hayata geçirdi. Sitemiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından incelenerek 17 Ocak 2020 tarihi itibariyle de WHO’nun ilgili listesinde ve haritasında bir çok saygın kuruluş ve üniversite ile birlikte yerini aldı.

Türkiye bu ağda Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Aşı /Bağışıklama ve Güvenliği Bilgilendirme sitesi ile temsil ediliyordu. Bu değerli çalışma ile ülkemizden ağa katılan ilk Sivil Toplum Örgütü ünvanını da bir aile hekimliği derneği olarak İSTAHED almış oldu. Halkımızı aşı konusunda hiç bir temeli olmayan hurafeler ve yalanlarla korkutarak, kendi ticari kazançlarını insanımızın sağlığından üstün gören ve artık ciddi bir halk sağlığı sorunu olan aşı karşıtı söylemlerin sahiplerine yanıtımızı en üst perdeden vermiş olduk. Bu başarı hem derneğimizin hem de ülkemizin başarısıdır, kararlılığımızın da göstergesidir. ” dedi.

Demir ayrıca, “İSTAHED Yönetim Kurulu olarak bu gururu bize yaşatan ilgili Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Melisa Menemencioğlu’na, grubun başındaki isim Dr. Hamza Özdemir’e ve siteye bilgi ve görselleri ile katkısı olan tüm ekibe hem derneğimiz hem de ülkemiz adına teşekkür ediyoruz.” diye ekledi.

AŞI KARŞITI SÖYLEMLER ARTTI, HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK DÜZEYE GELDİ

İSTAHED Aşı Çalışma grubunun tüm üyeleri adına çalışmanın başındaki isim olan Dr. Hamza Özdemir, konuya dair şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemizde aşılama programı yıllardır başarılı bir şekilde yürütüle gelmektedir. Özellikle Aile Hekimliği sistemine geçilmesi ile aşılama hizmeti aile hekimleri tarafından benimsenmiş, hasta-hekim arasındaki kuvvetli güven bağını pekiştirmiştir. Ancak son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı karşıtı söylemler artmış, halk sağlığına zarar verecek düzeye gelmiştir. İSTAHED olarak 2018 yılında Aşı Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu grubun amacı aşıların, özellikle başta çocuklar olmak üzere halk sağlığının korunması açısından ne denli etkili ve güvenli uygulamalar olduğunu, ülkemizde yürütülmekte olan aşılama programlarının başarıya ulaşması için doğru ve güvenilir bilgilerin sağlık personeline ve halka ulaştırılması olmuştur.”

Bu amaca yönelik olarak 2019 yılı Nisan ayında “asinedir.com” web sayfasının kurulduğunu belirten Dr. Özdemir, “Web sayfamızda, aşı ile önlenebilir hastalıklar ve bu hastalıklardan korunmak için aşılamanın önemi ve aşıların ne kadar güvenli halk sağlığı uygulaması olduğunu, bilimsel verilerle, konunun uzmanları tarafından sunulan videolarla, kongre ve sempozyumlardan kaydedilen sunumlarla ve sosyal medya etkinlikleri ile sağlık personeline ve halkımıza duyurulmaktadır.” dedi.

“TÜM DÜNYADAN EN SAYGIN KURULUŞLARIN OLDUĞU LİSTEYE ADIMIZI YAZDIRDIK”

İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melisa Menemencioğlu ise, “Kurmuş olduğumuz “asinedir.com” web sayfamız, kuruluşundan kısa süre sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da değerlendirilmiş ve 17 Ocak 2020 tarihinde DSÖ Aşı Güvenliği Ağı (Vaccine Safety Net) üyeliğine uygun bulunmuştur. DSÖ tarafından kurulmuş olan bu ağda 36 ülkeden 80 web sitesi bulunmaktadır. Dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü, CDC, American Academy of Pediatrics (AAP), John Hopkins Üniversitesi, Paul-Ehrlich Enstitüsü (Almanya), İngiltere Sağlık Bakanlığı Aşı Sitesi, PATH, Robert-Koch Enstitüsü, Sabin Enstitüsü gibi kuruluşların aşı web sitelerinin üyesi olduğu ağa ülkemizden ise “asinedir.com” ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı ABD Aşı Bağışıklama ve Güvenliği Bilgilendirme sitesi bu ağa üye olarak bulunmaktadır.” açıklamasını yaptı.

“AŞILAMA ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN BİR HAKTIR”

Dr. Menemencioğlu ayrıca, “İSTAHED olarak sağlıklı geleceklerin yetişmesi adına Aile Hekimleri üzerine düşen görev ve sorumluluklarımız doğrultusunda aşı ve aşılamaya hak ettiği değeri vermeye devam edeceğiz. Halkımızı kamuoyunda yer alan kulaktan dolma, hiç bir bilimsel dayanağı olmayan, çocuklar ve halkımızın sağlığını tehdit eden asılsız iddialardan koruyarak tüm dünyada sağlık konusunda otorite konumunda bulunan köklü kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aşılama çocuklarımızın sağlığı için bir haktır. Onları bu haklarından mahrum etmeyeceğiz.” dedi.