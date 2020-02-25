Kilo kaybı, yaşa ve boya göre uyumsuz kilo, kilo alma korkusuyla yemek yememek, halsizlik, nefes darlığı, konsantrasyon bozukluğu ve cilt kuruluğu gibi belirtileri olan iştahsızlık hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. İştahsızlık nedir? Nedenleri ve tedavisi…

İŞTAHSIZLIK NEDİR?

İştahsızlık; aç olmamak, temel kalori ihtiyaçlarında azalma, yeme isteğinin olmaması veya ağız tadının bulunmamasıdır.

İŞTAHSIZLIK NEDENLERİ

Tıp dilinde anoreksiya olarak adlandırılan iştah kaybı, çeşitli rahatsızlıklardan ve hastalıklardan kaynaklanabilir. Bazı durumlarda, ilaçların etkilerinden bazı durumlarda da altta yatan kanser gibi daha ciddi hastalıkların etkilerinden olabilir.

İştah kaybının nedenleri arasında sigara içme alışkanlığı, hamilelik, metabolik problemler, stres, depresyon, migren, anemi, kronik karaciğer hastalığı, beyin sarsıntısı, diyabet, irritabl bağırsak sendromu, mide bulantısı, kusma, KOAH hastalığı, demans, HIV, hepatit, hipotiroidizm, kronik böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, kemoterapi, antibiyotikler, yorgunluk, uykusuzluk, kabızlık, ishal bulunur.

İŞTAHSIZLIK TEDAVİSİ

İştah kaybını tedavi etmenin ilk adımı, altta yatan nedenin belirlenmesi ve ele alınmasıdır. Bir kimsenin iştah kaybının ne kadar şiddetli olduğuna ve buna neden olabilecek herhangi bir komplikasyona bağlı olarak tedavide çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

Çocuklarda çoğu nedeninin psikolojik olduğu bilinen iştahsızlığın tedavi yöntemleri ve reçeteleri bulunmaktadır. Yetişkinlerin psikolojik iştahsızlık problemlerinde, üzüntüden ve stresten uzak durması tedavinin seyrini önemli derecede etkiler. Verilen ilaçların düzenli kullanılması, beslenme listelerine uyulması kişilerin iştahsızlık problemlerine son vermektedir.

İlaçların yanında bol miktarda kalsiyum, demir, çinko içerikli besinlerin tüketilmesi önerilir. İştahsızlık sorununda çocuklara da hemen hemen aynı tedavi yöntemleri uygulanmakta aynı zamanda çocuklara yemek yedirme konusunda baskı yapılmaması tavsiye edilir.

Fiziksel nedenlerden dolayı iştahsızlık sorunundan şüphelenen kişilerin doktora başvurması gerekir. Doktorlar genellikle sorunun kaynağına inerek o soruna göre ilaç vermekte ve bu ilaçların özellikleri iştah açıcı olmaktadır.

Kansere bağlı gelişen iştah kaybında megesterol asetat, medroksi proa gesteron, balık yağı, siproheptadin, kortizon gibi ilaçların yararı olabilmektedir. Ağız yoluyla yüksek kalori, vitamin, mineral içeriği ile destek sağlayan beslenme ürünleri, glutamin gibi besin takviyeleri de yararlıdır.

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