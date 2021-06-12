Istakoz avlarken ‘av’ oldu: Balina tarafından yutulan adam ‘kusulunca’ kurtuldu

ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Cod Burnu’nda ıstakoz yakalamaya çalışan bir dalıcı, kendini bir kambur balinanın ağzının içinde buldu ancak hayatta kalmayı başardı.

AP’nin aktardığına göre hastaneden taburcu olduktan sonra yerel televizyona konuşan 56 yaşındaki Michael Packard, suyun 14 metre derinindeyken kendisine bir şeyin çarptığını hissettiğini sonra görüntünün karardığını ifade etti.

İlk başta bir köpekbalığı saldırısına uğradığını düşündüğünü belirten Packard, daha sonra ısırıldığını hissetmediğini ve acı içinde olmadığını fark ettiğini söyledi.

Packard, “Sonra fark ettim ki bir balinanın ağzındayım ve o beni yutmaya çalışıyor. Kendi kendime dedim ki; ‘Tamam, sonunda öleceğim” dedi. Dalgıç bu noktada eşi ve çocuklarını düşünmeye başladığını ifade etti.

Packard, balinanın ağzında 30-40 saniye kadar kaldığını ancak aparatı çıkmadığı için nefes almaya devam edebildiğini ifade etti.