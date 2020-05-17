Istakoz – Yılmaz Özdil yazdı.

Istakoz – Yılmaz Özdil

Televizyondaki yemek yarışmasında ıstakoz pişirdiler, “ıstakozların pişirilmesi çocukları olumsuz etkiliyor” denildi, Rtük ceza kesti.

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Şarkıcı Gülşen kırmızı mayo ve kırmızı çizmeler giyerek klip çekti, “eskort kadın reklamlarına benziyor” denildi, Rtük ceza kesti.

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Çizgi film The Simpsons’da cadılar bayramı kutlandı, “çocuklarımızı hıristiyan yapacaklar” denildi, Rtük ceza kesti… Böylece Türkiye, dünya tarihinde çizgi filme ceza veren ilk ve tek ülke unvanını aldı!

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Ben Bilmem Eşim Bilir’de dansöze para yapıştırma yarışması yapıldı, 90 saniye içinde en çok para yapıştıran erkek yarışmacı birinci oldu, “araba kazanmak için ahlaksızlık yapılıyor, aile yapısı sarsıldı, erkekler eşlerini aldatmaya teşvik edildi” denildi, Rtük ceza kesti.

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Sütaş reklamlarında bilgisayar animasyonuyla vole atan santrafor inek figürü kullanıldı, “memeleri görünüyor” denildi, Rtük ceza kesti.

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Hal böyleyken…

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Feto hayranı teyzenin biri televizyona çıktı, komşularını topluca katledeceğini, 50 kişiyi götüreceklerini, silahlarının hazır olduğunu, oturduğu sitede kimleri öldüreceklerine dair liste yaptığını söyledi.

Rtük ceza kesmedi.

Aksine, sahip çıktı…

Rtük başkanı “büyütülecek bir konu değil” dedi.

“Bu söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz” dedi.

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Istakoz pişirmek, suç.

Komşularını tasarlayarak katletmek, büyütülecek bir konu değil.

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Üstelik aynı gün…

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Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesinin hayatını kaybetmesi üzerine, bir insan, bir kadın, bir anne olarak üzülen, “türküler kimseye zarar vermez” diye tweet atan kadın hakim, şak diye görevden alındı, “terör örgütü propagandası yapmak suçu”ndan soruşturma başlatıldı.

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Komşuları öldürmek, serbest.

Ölüme üzülmek, suç.

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Toplu katliam planı yapan, silahların hazır olduğunu söyleyen, öldürülecek kişilerin listesini açıklayan feto hayranı, masum.

Yaşam hakkını savunan Yargıçlar Sendikası Başkanı hakim, terörist.

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Sözün bittiği yerdir.

Yılmaz Özdil