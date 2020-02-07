İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri… Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı Diyanet’in namaz vakitleri listesinde yer alıyor. Müslümanlar için önemi büyük olan bir cuma günü daha geldi. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin cuma namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz. Müslümanlar cuma ibadetlerini yerine getirmek için büyük bir heyecan içinde camilere koşacaklar. Peki Cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bazı illlerimizde cuma namazı ezan vakitleri aşağıdaki gibidir;

İstanbul: 13:08

Ankara: 13:23

İzmir: 13:31

Bursa: 13:23

Edirne: 13:33

Eskişehir: 13:17

Samsun: 12:54

Trabzon: 12:40

Hakkari: 12:24

Van: 12:26

Diyarbakır: 12:38

İL İL EZAN VAKİTLERİ

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269). İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)