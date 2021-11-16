İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma sayısı bu yıl yüzde 16 arttı

Elektrik dağıtıcısı firmanın verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakasında taşınma sayısı geçen yılın ilk dokuz ayına göre yüzde 16 artışla 426 bin 408e ulaştı. En büyük artış yüzde 19 ile Beylikdüzü, yüzde 15 ile Büyükçekmece’de yaşandı.

2020’nin ilk 9 ayında pandeminin etkisi ile büyük ölçüde ertelenen taşınma hareketleri bu yılın ilk dokuz ayında yeniden canlandı. İstanbul Avrupa Yakası’nda taşınma sayısı geçen yılın ilk dokuz ayına göre yüzde 16 artışla 426 bin 408e ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında elektrik tüketiminde de canlanma görüldü. En büyük artış yüzde 19 ile Beylikdüzü, yüzde 15 ile Büyükçekmece’de yaşandı.

2021 yılının ilk dokuz ayında satılık ve kiralık gayrimenkule olan talep CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in yeni abonelik rakamlarına da yansıdı. Okullarda yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinin de etkisi ile 24 yaş altı yeni abonelerin sayısı arttı. 2020 yılının ilk dokuz ayında 24 yaş altı yeni abone sayısı 26 bin 474 iken, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 45,2 artışla bu sayı 38 bin 449’a ulaştı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporunun 2021 yılı dokuz aylık sonuçları açıklandı. Rapora göre yılın ilk dokuz ayında pandemiyle mücadele kapsamında sınırlamaların devam etmesine rağmen İstanbul Avrupa Yakasında taşınma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 426 bin 408’e ulaştı. Elektriğe olan talebin de yükseldiği bu dönemde okullarda yüz yüze eğitime geçilmesinin de etkisi ile 24 yaş altı yeni aboneliklerdeki artış dikkat çekti.

İKİNCİ EL GAYRİMENKULDE TAŞINMA SAYISI YÜZDE 21 YÜKSELDİ

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in ‘Gayrimenkulün Enerjisi’ Raporunda geçen yıl ciddi oranda gerileyen taşınma sayılarının yeniden artışa geçtiği gözlendi. Rapora göre İstanbul Avrupa Yakasında 2020 yılının ilk dokuz ayında 367 bin 408 olan toplam taşınma hareketi yüzde 16 artarak 426 bin 408’e çıktı.

Yılın ilk dokuz ayında ikinci el gayrimenkulde yoğun bir hareket yaşandı. 2020 yılının ilk dokuz ayında pandeminin etkisiyle 274 bin 580de kalan ikinci el gayrimenkuldeki taşınma sayısı yüzde 21 artışla 332 bin 267ye ulaştı.

Yeni konuta geçişte ise 2020 yılının ilk dokuz ayına göre yüzde 1,3lük bir artış gözlenirken 94 bin 141 konutun kapısı ilk kez açıldı. İstanbul Avrupa Yakasının son yıllarda hızla büyüyen ilçelerinden olan Esenyurt taşınma hareketinde yine birinciliği kimseye kaptırmazken raporda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

ESENYURT BİRİNCİLİĞİ KAPTIRMIYOR

Yılın ilk dokuz ayında taşınmalarda en hareketli ilçe Esenyurt oldu. 40 bin 242si ikinci el olmak üzere toplam taşınma hareketi 54 bin 599’u buldu. Esenyurt’u Küçükçekmece ve Bağcılar izlerken en az taşınma hareketi Çatalca’da gözlendi.

Meskenlerde doluluk oranı en çok artan ilçeler yüzde 3,10 ile Şişli, yüzde 2.28 ile Arnavutköy ve 1,59 ile Kağıthane oldu. Bu dönemde doluluk oranında en büyük düşüş yüzde 5,63lük gerileme ile Güngören’de yaşandı. Onu yüzde 4,34 gerileme ile Küçükçekmece, yüzde 3,32 ile Beşiktaş takip etti.

ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN TÜKETİMDE ARTIŞLAR BAŞLADI

Pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar Şubat ayından itibaren mesken abonelerinde elektrik tüketimine yansımaya başladı. 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre Avcılar ve Bağcılar dışında tüm ilçelerde elektrik tüketimi yükseldi.

Yılın ilk dokuz ayında elektrik tüketiminin oransal olarak en çok arttığı ilçe yüzde 19luk yükseliş ile Beylikdüzü oldu. Onu yüzde 15 ile Büyükçekmece izledi.

ABONELERİN YÜZDE 36SI 35-49 YAŞ ARALIĞINDA

Avrupa Yakasında elektrik abonelerinin yaş dağılımına bakıldığında en yüksek oranın yüzde 36 ile 35-49 yaş aralığına ait olduğu görüldü. 64 yaş ve üstü abone sayısı yüzde 6 iken 18 ve 24 yaş arası abone sayısı ise yüzde 10luk bir orana sahip.

64 yaş abonenin en çok ikamet ettiği ilçe yüzde 27,8lik oranla Bakırköy, 30 yaş altı aboneler ise yüzde 29 gibi oldukça yüksek bir oranda Esenyurt’ta yaşıyor. 164 ülkeden abonesi bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in yılın ilk dokuz ayında yabancı abone sayısı geçen yıla göre yüzde 16,30 artarak 159 bin 914ten 185 bin 989a ulaştı.

24 YAŞ ALTI YENİ ABONELER ŞEHİR MERKEZLERİNİ TERCİH ETTİ

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Gayrimenkulün Enerjisi Raporuna bu kez yeni bir veri daha ekledi. Buna göre 2021 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 24 yaş altı yeni abone sayısında yüzde 45lik bir artış yaşandı.

2020 yılının ilk dokuz ayında 24 yaş altı yeni abone sayısı 26 bin 474 iken, bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 45,2 artışla bu sayı 38 bin 449u ulaştı. 2020 yılının ilk dokuz ayında 24 yaş altı 26 bin 474 yeni abonenin 1.910u ev sahibi 24 bin 564ü kiracı idi. Bu yılın aynı döneminde 24 yaş altı yeni abonelerin 3 bin 268i ev sahibi 35 bin 181i ise kiracı olarak kayıt yaptırdı.

Gençlerin kiracı olarak en çok tercih ettiği ilçe 5 bin 831 ile Esenyurt olurken onu 2 bin 840 ile Kağıthane, 2 bin 435 ile de Şişli izledi. Bir önceki yıla göre oransal olarak en yüksek artışlar ise Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş’da yaşandı. Ev sahibi olarak kayıt yaptıran 24 yaş altı yeni abonelerde ilk sırayı 566 ile Esenyurt aldı. Onu 277 ile Sarıyer, 197 ile Başakşehir izledi.