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30 Mart 2023
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İstanbul barajları alarm veriyor! Geçen yıl bugüne göre yüzde 50 kayıp var

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul’da etkili olan yağışlı hava İstanbul’un barajlarına yaradı. Zaman zaman kar yağışlarının da görüldüğü bölgede baraj doluluk oranlarında artış yaşandı.

İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarında son bir hafta içinde doluluk oranlarında yüzde 2.28’lik artış meydana geldi. Barajlarda son bir gün içinde yaşanan artış ise 0.69 oldu.

Barajlarda bir gün içinde 6.7 milyon metre küplük su biriktiği belirtildi. Bugünkü doluluk oranı ise yüzde 39.3 olarak kayıtlara geçti.

EN DOLU ÖMERLİ, EN BOŞ KAZANDERE

Ancak İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranındaki artış rakamları geçen yılın çok gerisinde kaldı. 2022 yılının Mart ayı sonunda yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 89.28 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul’da bugün yapılan ölçümlerde en dolu baraj yüzde 59.47 ile Ömerli oldu. Su seviyesinin en düşük olduğu baraj ise yüzde 9.39 doluluk oranıyla Kazandere olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki doluluk oranları:

  • Alibeyköy: Yüzde 14.09
  • Büyükçekmece: Yüzde 30.94
  • Darlık: Yüzde 50.87
  • Elmalı: Yüzde 39.64
  • Istrancalar: Yüzde 42.51
  • Kazandere: Yüzde 9.35
  • Ömerli: Yüzde 59.47
  • Papuçdere: Yüzde 9.68
  • Sazlıdere: Yüzde 32.7
  • Terkos: Yüzde 32.72
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