İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54.68

İstanbul’da kar yağışının başladığı 21 Ocak günü yüzde 52 olan barajlardaki doluluk seviyesi, 26 Ocak itibariyle yüzde 54.68’e çıktı.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 21 Ocak günü yüzde 52.84 olarak ölçüldü. Yoğun kar yağışı ile birlikte barajların doluluk oranı artmaya başladı. 26 Ocak itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 54.68’e yükseldi.

Son bir haftada barajlarda 18.62 milyon metreküplük artış meydana geldi. Uzmanlar kar yağışlarının doluluk oranlarına asıl etkisinin yeraltı su kaynaklarının beslenmesi ile önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını belirttiler.

474 MİLYON MEKRETÜP SU

İSKİ’nin verilerine göre geçtiğimiz yıl 26 Ocak günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 33.37, toplam su miktarı 289 milyon metreküptü. Bugün yüzde 54.68 oranında dolu olan barajlardaki toplam su miktarı 474 milyon metreküp.

Şu an toplam su miktarının yüzde 38.2’si Ömerli Barajı, yüzden 16.9’u Terkos Barajı, yüzde 13.8’i Büyükçekmece Barajı, yüzde 12.1’i Darlık Barajı, yüzde 7.5’i Pabuçdere, yüzde 4.3’ü Sazlıdere, yüzde 2.5’i Alibeyköy, yüzde 2.3’ü Kazandere, yüzde 1.5’i Elmalı, yüzde 0.9’u da Istırancalar’da bulunuyor. Barajların kapasitelerine göre doluluk oranları da şöyle:

“Alibeyköy yüzde 34.65, Büyükçekmece yüzde 44.15, Darlık yüzde 53.62, Elmalı yüzde 73.98, Istırancalar yüzde 72.54, Kazandere yüzde 62.4, Ömerli yüzde 77, Pabuçdere yüzde 60.66, Sazlıdere yüzde 22.91, Terkos yüzde 49.43”

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