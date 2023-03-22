İstanbul barajlarındaki doluluk oranı bir yıl öncesinin gerisinde 

Türkiye’de etkili olan yağışlı havanın, İstanbul’daki baraj sularına da olumlu etkisi oldu. İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranları 15 gün içinde yüzde 35.42’den yüzde 36.89’a çıktı.

GEÇEN YIL 88.2 SEVİYESİNDEYDİ

Ancak artış eğiliminin çok yavaş olması nedeniyle, susuzluk riski devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 22 Mart tarihinde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 88.2 olarak ölçülmüştü.

2014 YILINDAN BERİ ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SEVİYE



İSKİ tarafından bugün ölçülen yüzde 36.89’luk doluluk oranı ise 2014 yılından bu yana ölçülen en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

2014 yılında yaşanan kuraklıkla, doluluk oranı yüzde 35.79 olarak belirlenmişti. Daha sonra hızla yükselen su seviyeleri 2015 yılının Mart ayında yüzde 94.39, 2016 yılında ise 87.21 olarak ölçülmüştü. Daha sonraki yıllarda ise doluluk oranları yüzde 60 ile 80 arasında değişmişti.

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

İSKİ verilerine göre İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 55.02 ile Ömerli Barajı oldu.

İstanbul’un büyük barajlarından Terkos’ta ise doluluk oranı yüzde 31.53 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul’un kuzey bölgesinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajlarında ise doluluk oranları yüzde 10’nun altında kaldı. Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 08.51, Papuçdere Barajı’nda ise yüzde 9.15 olarak ölçüldü.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle:

Alibeyköy 11.47

Büyükçekmece 30.01

Darlık 46.24

Elmalı 32.53

Istrancalar 37.53

Kazandere 08.51

Ömerli 55.02

Papuçdere 9.51

Sazlıdere 32.83

Terkos 31.53.

(DHA)