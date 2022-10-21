İstanbul Barosu 9 adayla seçime gidiyor

144 yıllık tarihe sahip İstanbul Barosu seçime gidiyor. İstanbul Barosu Genel Kurulu, 22-23 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sevgim Begüm YAVUZ

Dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu bu yıl seçime gidiyor. Genel Kurul, 22-23 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 56 bin 900 avukatın oy kullanacağı Genel Kurul’da 9 başkan adayı yer alıyor.

KADIN ADAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda bu sene kadın başkan adayları da dikkat çekti. Geçen yıl başkanlık için tek kadın aday yer alırken, bu yıl 4 kadın başkan adayı yarışacak.

9 ADAY BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

İstanbul Barosu Başkanlığı için Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Filiz Saraç, Önce Avukat Grubu’ndan Elif Görgülü, Bağımsız Avukatlar Grubu’ndan Gülden Sönmez, Genç Hukuk Hareketi Grubu’ndan Türkan Kara, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi’nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan Hakan Çatak, İstanbul Avukatlar Birliği’nden Metin Uraçin, Avukat Mert Er Karagülle yarışacak.

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