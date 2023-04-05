İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç: Hepimizin gözyaşı aynı renk

İstanbul Barosu, Kartal’daki Anadolu Adliyesinde 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. 5 Nisan’ı buruk karşıladıklarını belirten İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, şunları söyledi:

– Hukuk devletinin olmazsa olmazı savunma kurumudur ve bugünün avukatlar günü olarak kutlanmasının tarihsel dayanağı, İstanbul Barosu’nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878’de toplanmış olmasıdır. Cumhuriyetin 100. yılında baromuz 145. yaşına girmektedir. Avukatlar yargının kurucu unsurudur. Bağımsız savunmayı serbestçe temsil ederler. Cumhuriyetimizin kazanımlarının korunmasının, hak ve özgürlüklerin savunulmasının, demokratik ve laik hukuk devletinin güvenceleridir.

SAVUNMA VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ

– Her türlü temel hakkın savunulması, savunma ve hak arama özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması, avukatlık mesleğinin sorunlarının çözülmesi ile mümkündür. Baroları numaralandırarak bölmeye çalışanlara karşı çıkan ve büyük çoğunluğu oluşturan meslektaşlarımız 145 yıllık köklü bir çınar olan İstanbul Barosu çatısı altında mesleklerini ifa etmeye devam etmektedirler.

– Bu yıl 5 Nisan Avukatlar Günü’nü buruk karşılıyoruz. Aralarında meslektaşlarımızın da olduğu binlerce yurttaşımızı 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. İçimiz yandı ve bir kez daha gördük ki hepimizin gözyaşı aynı renk. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı, görevi başında şehit edilen meslektaşlarımızı, bugün hayatta olmayan tüm baro başkanlarımızı minnet, saygı ve şükranla anıyoruz. Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin güvencesi olan değerli meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyoruz. (DHA)