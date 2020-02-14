İstanbul Barosu, ‘Kanal İstanbul’ ÇED raporunun iptali için dilekçe verdi

İstanbul Barosu adına İdare mahkemesine verilen dilekçede, “Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapılması öngörülen kanal projesinin getirisi ile yapacağı tahribat ve bu tahribatın ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutları bilimsel ve teknik düzeyde uzman bilim adamları tarafından uygun görülmemektedir” denildi.

“YARGILAMA DURUŞMALI YAPILMALI”

İstanbul Boğazı çevresindeki yerleşim alanlarını akaryakıt, doğalgaz, amonyak tankeri kazalarından ve yangınlarından korumak için kanal açmanın, yeni yerleşim alanları yaratarak aynı tehlikeyi öteye kopyalamak anlamına geldiği ifade edilen dilekçede, “Başta uluslararası hukuk, Anayasa ve ulusal mevzuat omak üzere kamu yararına aykırı olarak bilimsel teknik ve standartlar esas alınmadan hazırlanan ÇED raporları kabul edilemez. Bu nedenle ÇED olumlu kararı hakkında yürütmenin durdulması ve iptal edilmesi gerekmektedir” denildi. Dilekçede, söz konusu yargılamanın duruşmalı olarak yapılması da istenildi.

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