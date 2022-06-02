İstanbul Barosunda yeni seçim süreci başladı

İstanbul Barosu Eski Genel Sekreteri Avukat Mert Er Karagülle İstanbul Barosunun 2022 Genel Kurulunda yapılacak seçimlerde İstanbul Barosu Başkan adayı olacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nu pandemi nedeniyle 2021 Ekim ayında yapabilen İstanbul Barosunda, yeni seçim süreci hazırlıkları başladı. Son seçimde 8503 oyla 3. kez İstanbul Baro Başkanı seçilen Avukat Mehmet Durakoğlu yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Gözler bu yıl 52 bin üyeli baronun yeni adaylarına çevrildi.

İstanbul Barosu Eski Genel Sekreteri Avukat Mert Er Karagülle İstanbul Barosunun 2022 Genel Kurulunda yapılacak seçimlerde İstanbul Barosu Başkan adayı olacağını duyurdu.

Ekim ayında yapılması planlanan seçimlere adaylığını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Avukat Mert Er Karagülle şu ifadeleri kullandı;

“Yalnızca görünen soruna odaklanmayan, ‘kaynağını’ irdeleyen, özgür ve özgün fikirler üreten, bunu gerçekleştirirken de yargının bağımsız unsuru olan Savunma Kurumu’nu ve Avukatlık Felsefesi’ni esas alan bir yaklaşıma ihtiyaç var. Sizlerin de katılımıyla en kapsamlı yapılanmayı sağlayacağız. Beraberce üretmeyi hedefleyen bu birliktelik, 2022 yılı Genel Kurulu’nda kendisini ifade edecek. Ben de, oluşan bu zeminde İstanbul Barosu Başkan Adayı olarak görev alacağım”

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