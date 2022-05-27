İstanbul Barosu’ndan konser yasaklarına tepki

Konser yasaklarına tepki gösteren İstanbul Barosu, “Anayasayı ihlal eden bu söylem ve eylemleri asla kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, peş peşe iptal edilen konserlerle ilgili açıklamada bulundu.

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Bir süredir sanatçılarımıza, özellikle de kadın sanatçılarımıza yönelik taciz ve saldırılar ve sanatçıların konserlerinin iptal edilmesi eylemleriyle karşı karşıyayız. Bu söylem ve eylemler yaşama hakkımızı, istediğimiz müziği dinleyip, istediğimiz sanatçının konserine katılma hakkımızı, istediğimiz saatte sokaklarda rahtça gezebilme hakkımızı, kahkaha atma, hamileyken sokağa çıkma haklarımızı, kısacası özgürce yaşama ve yaşamımız hakkında özgürce karar verme hakkımızı elimizden almayı hedeflemektedir” denildi.

İptal edilen konserlerle ilgili olarak baronun açıklamasında, “Yıllarca önce söylediği bir şarkının sözlerini bahane ederek Sezen Aksu‘yu eleştiren çağ dışı zihniyet yakın zamanda kıyafetleri nedeniyle Hande Yener, Gülşen ve Melis Sezen’i de taciz etmiş, sadece kadın olduğu için Ece Seçkin’in Düzce konseri iptal edilmiştir. Bunu Aynur Doğan’ın Derince ve Bursa konserlerinin iptali, son olarak da Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Festivali’nde vereceği konserin programdan çıkarılması izlemiştir. Eskişehir’de Anadolu Fest etkinlikleri, ODTÜ’nün yıl sonu şenlikleri de iptal edilmiş bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“ANAYASAYI İHLAL EDEN BU SÖYLEM VE EYLEMLERİ ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Anayasanın “Devletin Temel Amaç ve Görevleri” başlıklı 5. maddesini, “ Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması” başlıklı 13. maddesini, “Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması “ başlıklı 15. maddesini, yine Anayasa’nın “Sanatın ve sanatçının korunması” başlıklı 64. maddesini hatırlatan İstanbul Barosu, “Devlet’e sanatçısını koruma, destekleme, sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alma görevi verilmişken anayasayı ihlal eden bu söylem ve eylemleri asla kabul etmiyoruz” ifadelerinde bulundu.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin açıklaması şöyle devam etti:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk‘ün dediği gibi:

“Bir milleti yaşatmak için birtakım temeller lazımdır ve bilirsiniz ki bu temellerin en önemlilerinden biri sanattır. Bir milet sanattan ve sanatkârdan yoksunsa tam bir hayata sahip oIamaz. BöyIe bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve hasta bir kimse gibidir. Hatta kastettiğim manayı bu söz de ifadeye yeterli değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş oIur. Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir feIakete mahkumdur. Birçok unsurlar o feIaketin derecesini fark etmez. Fark ettiği gün de ne kadar müthiş bir etkinIikIe çaIışmak gerektiğini tahmin edemez . İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu, başta yaşam hakkı olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerimize yapılan saldırılara karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.”

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