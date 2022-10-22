İstanbul Bayrampaşa’da yangın

İstanbul Bayrampaşa’daki bir sanayi sitesinde kağıt bardak imalatı yapılan atölyede yangın çıktı. Ekipler yoğun müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Selhan Sanayi Sitesi’nde, 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren karton bardak ve ahşap kaşık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sitede çalışanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, atölyeye çıkan sokakları trafiğe kapattı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. (AA)

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