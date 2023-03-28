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28 Mart 2023
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İstanbul Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Beykent Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 6 Araştırma Görevlisi 6 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 09.04.2023

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