İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı’nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi. (AA)
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