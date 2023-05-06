54.4 F
Los Angeles
6 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemİstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, BAU Bosphorus Sailing Cup Yelken Yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı’nın saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü gemi trafiğine kapatıldığı belirtildi. (AA)
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,494BeğenenlerBeğen
16,187TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States