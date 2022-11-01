İstanbul Boğazı’ndaki gemi geçiş yasağıyla ilgili yeni açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Genel Müdürlüğümüzce İstanbul Boğazının 6 Kasım 2022 tarihinde gemi trafiğine kapatılması sırasında yapılacak balık avcılığı faaliyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği balıkçılıkla ilgili izinler ve yasaklar kapsamında icra edilecek olup tüm faaliyetlerin mer-i mevzuat kapsamında yürütülmesi zorunludur” açıklaması yaptı.

Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi’nin talebi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararla 6 Kasım günü 00.01 ile 14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı ticari gemi geçişlerine kapatılacak ve endüstriyel balık avcılığı yapılmasına izin verilecek.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Sadece endüstriyel balık avlama gemilerine izin verilecek olmasının sektörde yarattığı tartışmalar üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yeni bir açıklama yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şöyle denildi:

* “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği gereği, Türk Boğazlarının deniz trafiğine kapatılması Bakanlığımızın yetkisinde olup yine aynı Yönetmelik hükümlerine göre, Türk Boğazlarında sadece Trafik Ayırım Düzeni (TAD) içerisinde seyir emniyeti ile can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yelkenle ve kürekle seyretmek ile yüzmek ve balık avcılığı yasağı bulunmaktadır.

* Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce İstanbul Boğazının 6 Kasım 2022 tarihinde gemi trafiğine kapatılması sırasında yapılacak balık avcılığı faaliyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği balıkçılıkla ilgili izinler ve yasaklar kapsamında icra edilecek olup tüm faaliyetlerin mer-i mevzuat kapsamında yürütülmesi zorunludur.”

DENİZDE TRAFİK ÖNLEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 Kasım’da İstanbul Boğazı’nın kapatılmasına ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

* “İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiğine çapariz (içinden kolay çıkılamayacak biçimde karışık ve güç iş) verilmemesi amacıyla, Bölge Liman Başkanlığı tarafından belirlenecek seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin tesisine yönelik tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve denizcilere duyurusunun yapılması, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin uyarı ve tavsiyelerine eksiksiz uyulması, bölgeyi kullanan yerel trafik kullanıcılarının konu hakkında bilgilendirilmeleri kaydıyla, İstanbul Boğazı’nın tek sefere mahsus olmak üzere 6 Kasım 2022 tarihinde 00.00 ila 14.00 saatleri arasında ticari gemi geçiş trafiğine kapatılacak balık avcılığı için balık avlama tekne-gemilerine açılması talebi uygun görülmüştür.”

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