İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı İşmen uyardı: Salgınla mücadelede planlama eksikliği var

İstanbul Diş Hekimleri Odası (İDO) pandemi sürecinde yaşanan sorunları değerlendirdi. İDO Başkanı Tarık İşmen, diş hekimlerinin de zor bir dönem yaşandığını söyledi. Ülke genelinde filyasyon görevinin Hıfzısıhha kanunu ile çelişen genelge ve yönetmeliklerle diş hekimlerine yaptırıldığını hatırlatan İşmen şöyle konuştu:

YENİ EKİP DAHİL OLUYOR

“Özellikle covid vakalarına ilaç başlanması, izlem girilmesi gibi durumların hem etik hem de hukuki olarak sıkıntılı sonuçlar doğurabileceğinden kaygı duymaktayız. Bu çerçevede belli ki hiç de kısa sürmeyecek olan bu sürecin sağlık meslek kurumları ile bir araya gelinerek daha fazla gecikilmeden planlama ve organizasyon eksikliklerinin giderilmesinin sağlık çalışanları ve toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

Diş hekimlerinin sahada corona testi yaptığını söyleyen Başkan, “25 Mart’ta İstanbul’da 1000’in üzerinde diş hekiminin 39 ilçe sağlık müdürlüğünce bağlı filyasyon görevlendirmeleri, vaka sayılarının arttığı son günlerde maalesef yeni ekiplerle artırılıyor. Daha ilk aylarda bile 100’ü aşkın meslektaşımızın enfekte olduğunu kendi çabalarımızla öğrenebildik” dedi. Başkan şu öneriyi sundu:

“Pandemi gibi halk sağlığı anlamında olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Hepimize özel sorumluluklar düşebileceğini anlıyoruz. Ancak birinci basamak hizmetleri anlamında yetkin aile hekimliğine daha fazla insiyatif verilip, ihtiyaç durumunda diş hekimleri mesleki donanımına denk düşen görevlerde takviye ekipler olarak yine sorumluluk alabilir.”

GÖREVE YENİDEN TALİP

Yaklaşık 9 bin 200 üyesiyle Türkiye’nin en büyük Diş Hekimleri Odası olan İstanbul Diş Hekimleri Odası’nda 6 Eylül’de yeni yönetim seçimi yapılacak. İDO’nun başkanlığına aday olan mevcut başkan vekili Diş Hekimi Tarık İşmen göreve hazır olduğunu belirtti. “Önümüzdeki dönemde, pandeminin yarattığı ekonomik sorunların sonuçlarını, oluşturacağımız dayanışma ağlarıyla azaltma yönünde çaba göstereceğiz” dedi. Barolar gibi meslek odalarının da bölünmesine karşı çıktıklarını belirten İşmen “Bölünmüş meslek odaları sadece meslektaşlarımızı değil, tüm halkı yakından ilgilendiriyor. Çünkü halkın kaliteli ve eşit sağlık hizmetlerine ulaşmasının yolu güçlü birliklerin varlığından geçer” diye konuştu.