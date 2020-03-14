İstanbul efsanelerinden ‘Burhan Pazarlama’ hayatını kaybetti

Yedi yaşından beri İstanbul’un vapurlarında kendine has bir şekilde 59 yıl boyunca satış yapan Burhan Demircan (Burhan Pazarlama) hayatını kaybetti. Demircan, bugün ikindi vakti Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Vapurlarda satışların yasaklandığı 2015 yılına kadar işini 59 yıl boyunca severek yapan ‘Burhan Pazarlama’, birçok gazete, dergi ve TV’ye haber olmuştu.

BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİK

Demircan’ın vefatı sevenlerini de yasa boğdu. İBB, sosyal medya hesabından “Bir İstanbul beyefendisini kaybettik bugün… Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan, nam-ı diğer ‘Burhan Pazarlama’ aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak” paylaşımında bulundu. Demircan’ı Şehir Hatları A.Ş de unutmadı.

ŞEHİR HATLARI A.Ş. DEN TAZİYEDEN MESAJ

Şehir Hatları A.Ş. tarafından yapılan paylaşımda, “Şehir Hatları vapurlarımızın bir dönem renkli isimlerinden olan Burhan Demircan’ın (Burhan Pazarlama) vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.