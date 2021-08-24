İstanbul Emniyeti’nde görevli 35 müdür ve amir farklı illere atandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her yıl yapılan ‘Genel Atama’ listeleri belli oldu. İstanbul Emniyeti’nde görevli 35 müdür farklı illere atandı. İstanbul’a gelen müdür sayısının ise 11 olduğu belirtildi.

Habip ATAM

Emniyet Müdürleri tarafından merakla beklemen Genel Atama listesi dün açıklandı. Yapılan atamalarla, İstanbul Emniyeti’nde görevli 5‘i ikinci sınıf, 13’ü üçüncü sınıf, 6’sı dördüncü sınıf 24 emniyet müdürü ve 11 emniyet amiri farklı illere tayin edildi.

Tayini yapılan müdürlerin bir kısmının kendi talebiyle gerçekleştiği öğrenildi. Bu atama döneminde İstanbul’a gelen müdür sayısının ise 11 olduğu belirtildi.

İstanbul’dan giden müdürler arasında yer alan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen Bilecik’e, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım’ın Rize’ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz’ın Balıkesir’e, Sancaktepe Müdürü Veli Şengül’ün Bilecik’e görevlendirildiği öğrenildi.

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