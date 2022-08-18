İstanbul Emniyeti’nde il içi atamlar gerçekleşti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde beklenen değişim gerçekleşti. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın yaptığı değişimle, İstihbarat, Terörle Mücadele Şube Müdürü, Mali Şube Müdürü ve Personel Şube Müdürü değişti. A,B ve C bölge müdürlüklerinin yeniden kurulması dikkat çekti.

Habip ATAM

İstanbul Valiliğince 2022 yılı il tayinleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, EGM’nin (Emniyet Genel Müdürlüğü) 2022 yaz tayinlerinde İstanbul’da görev yapan 21 emniyet müdürü ve emniyet amirinin çeşitli illere tayin olduğu, 12 emniyet müdürü ve emniyet amirinin İstanbul’da görevlendirildiği belirtildi.

Valilikçe atama sonrası İstanbul Emniyetindeki görev değişim listesi de yer alırken şu ifadeler kullanıldı.

“Bu kapsamda; 9 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 12 Şube Müdürü ve 10 İlçe Emniyet Müdürü’nün görevlerinde değişikliğe gidilmiştir.

İlimizden başka illere tayin olan tüm polis memurlarımız ve rütbeli personelimizin, ilimizin huzur ve asayişinin korunmasına yönelik hizmetlerine teşekkür eder, yeni görev yerlerinde başarılar dilerim.

Yapılan atama ve görev değişikliklerinin ilimize, personelimize ve İl Emniyet Müdürlüğümüze hayırlı olması temennisiyle bütün personelimize yeni görev yerlerinde muvaffakiyetler dilerim.”