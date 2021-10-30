İstanbul Finans Merkezi’nde inşaat da Körfez ile görüşmeler de hızlandı

Körfez ülkelerinin İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alması için görüşmeleri hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katar’da ofis açtı. Projenin büyük bir bölümünün 2022’nin ortasında açılması planlanıyor.

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada,

İstanbul Finans Merkezi ile bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşinde olduklarına işaret ederek “Bu projenin İslami finans bakımından da bir merkez olmasını arzu ediyoruz. Bununla ilgili mevzuat çalışmalarımızı yakında tamamlayacağız” dedi.

YASA TEKLİFİ MECLİS’TE

İstanbul Finans Merkezi için bir kanun 10 maddelik bir kanun hazırlandı. Geçtiğimiz aylarda Meclis’e gönderilen yasanın yürürlüğe girmesiyle İFM’nin nasıl yönetileceği, orada ne tür istisnaların, teşviklerin sağlanacağı belli olacak.

* Kanun taslağına göre, İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyet gösterecek finansal kuruluşların, hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerinin neredeyse tamamı vergiden muaf olacak.

* Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerinin tamamına yakını vergiden muaf olacak.

VERGİ İSTİSNALARI

* Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nden istisna olacak.

* Faaliyetler kapsamındaki işlemlere ilişkin düzenlenen kâğıtlar Damga Vergisi’nden, bu kağıtlarla ilgili işlemler her türlü harçtan muaf olacak. Yurtdışında ihraç edilen her nevi tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden vergi uygulanmayacak.

DAMGA VERGİSİ VE HARÇ YOK

* Finansal kuruluşların İstanbul Finans Merkezi bölgesinde istihdam ettikleri personelin elde ettiği ücretler, yurtdışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı düzeyinde, yurtdışında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde ise yüzde 80 düzeyinde gelir vergisinden muaf olacak. Buradaki kiralamalar, Damga Vergisi ve harçların kapsamı dışında olacak.

İNŞAATLAR GELECEK YIL BİTECEK

* 2022 yılının ortasında İstanbul Finans Merkezi’nin büyük bir kısmının açılıp faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede, yapımı tamamlanan binalara kamu bankaları ve SPK ve BDDK gibi düzenleyici kuruluşlarının merkezlerini taşıması bekleniyor. Yapımına sonradan başlanılan Merkez Bankası binasının ise 2022 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DAVET

* Büyük uluslararası şirketlerin ve finansal kurumların farklı finans merkezlerinde olan bölge merkezlerinin İstanbul’a taşınmalarını bekleniyor.

* İstanbul Finans Merkezi içerisinde ‘İFM Tahkim Merkezi’ni kurulacak. Bunun altında ilk defa ‘İslami Tahkim oluşturulacak.

* Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen, faizsiz olarak faaliyet gösteren bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sosyal finans gibi alanları kapsayan katılım finans sistemi İstanbul Finans Merkezi projesinde yer alacak.

İSLAMİ FİNANSA AĞIRLIK

* Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İslami kurallar kapsamında faaliyet gösteren katılım finansının toplam bankacılık sistemi içindeki payının 2025 yılı itibariyle yüzde 15’ler seviyesine çıkarılmasını hedefliyor.

* Katılım finansı, İstanbul Finans Merkezi projesinin de iki temel ayağından bir tanesi. Diğer ise “Fintek” olarak kısaltılan finansal teknoloji.

* Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, katılım finansı alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları İstanbul Finans Merkezi’nde merkezleriyle, şubeleriyle ya da farklı ofisler ve departmanları için Körfez bölgesinde görüşmeler gerçekleştiriyor.

KATAR İLE YAKIN TEMAS

* Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi Katar’ın başkenti Doha’da yer alan ofisin açılışını bu hafta yaptı. Katar’ın da İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alacağı belirtiliyor.

* 2018 yılında İslami finans alanında yeni gelişen ülkelerle çalışma kararı alan Katar, Türkiye ve Malezya’nın da içinde olduğu üçlü bir yapı kurmayı planlıyor. Katar, ortak teknoloji ve düzenlemelere sahip olan üç finans merkezi aracılığıyla 2 trilyon dolarlık İslami finans pazarından söz sahibi olmak istiyor.

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