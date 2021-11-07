İstanbul halkından intikam almakla görevlendirilen 14 kişi | 7 Kasım 2021





Sizin için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke katılabilirsiniz.. Bu yayınlarda sizlere Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan günlük köşe yazılarımı kendi sesimle okuyorum. Bu Türkiye'de ilk kez yapılıyor. https://www.youtube.com/channelUCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join ===================== ============ Beni_ Takip= hesaplar: ➤https://twitter.com/can_atakli_ ➤://www.instagram.com/atekli2013 ➤https://www.facebook. com/AtakliCan ➤https://www.linkedin.com/groups/9087980/ Köşe yazıları: ➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atekli/ Youtube kanalına abone olmak için: ➤https:// /www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1