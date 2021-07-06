İstanbul hava durumu: Meteoroloji’den 6-10 Temmuz sıcaklık verileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük sıcaklık verilerini açıklarken, İstanbul’da yaşayan vatandaşları sağanak yağmur ve rüzgar üzerinden uyarıyor. Meteoroloji’den alınan 5 günlük verilere göre 4 gün sağanak yağmur etkisini göstermesi bekleniliyor. Yağmur, 10 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor. Meteorolojinin resmi web sitesinden alınan sıcaklık verileri:
6 Temmuz Salı: Gökgürültülü sağanak yağmur İstanbul’da etkisini gösteriyor. Sıcaklık en yüksek 27 dereceye çıkarken en düşük sıcaklık 21 derece. Nem oranı yüzde 74-89 arası. Rüzgar saatte 30 km hızda esmesi bekleniliyor.
7 Temmuz Çarşamba: İstanbul’da Çarşamba günü hava kapalı, yağmur etkisini göstermeye devam ediyor. Gündüz sıcaklık 29 derece, gece sıcaklık 22 derece. Nem oranı yüzde 78-93 arası. Rüzgar hızını azaltıyor, saatte 20 km hızda esmesi tahmin ediliyor.
8 Temmuz Perşembe: Perşembe günü İstanbul’da yağmur etkisini göstermeye devam ederken sıcaklık 21-28 derece arasında. Nem oranı yüzde 72-94 arasında. Rüzgar saatte 23 km hızda esmesi tahmin ediliyor.
9 Temmuz Cuma: İstanbul’da Cuma günü gökgürültülü sağanak yağmur beklenirken en yüksek sıcaklık 28 derece, en düşük sıcaklık 21 derece. Nem oranı yüzde 64-95 arasında. Rüzgar saatte 29 km hızda esmesi bekleniliyor.
10 Temmuz Cumartesi: Yağmur, İstanbul’dan ayrılıyor. Gökyüzü bulutlu güneşli. Gündüz sıcaklık 29 derece, gece sıcaklık 21 dereve. Nem oranı haftanın en düşük oranlarında: Yüzde 58-93 arasında. Rüzgar saatte 26 km hızda esmesi tahmin ediliyor.