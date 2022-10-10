İstanbul Havalimanı metrosunda istasyon, terminalin dışına yapıldı: Mühendislik faciası

Ulaşım uzmanı ve İYİ Partili Meclis Üyesi Suat Sarı, İstanbul Havalimanı’na raylı sistem ile ulaşımı sağlayacak metro hattında istasyonun terminale değil 300 metre dışına inşa edildiğine dikkat çekerek “Dünyada son 30 yılda bir havalimanının 300 metre dışına istasyon konduracak kadar bir mühendislik hatası görülmemiştir. Büyük bir mühendislik faciası” dedi.

İBB Meclisi ekim ayı oturumları Saraçhane’deki başkanlık binasında meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı.

Gündem dışı konuşma yapan İYİ Parti Grup Sözcüsü ve ulaşım uzmanı Suat Sarı, İstanbul’daki havalimanı metrolarını masaya yatırdı. Sarı, İstanbul Havalimanı’na ulaşımı sağlayacak metronun istasyonunun terminalin içine değil 300 metre dışına yapıldığına dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

“MÜHENDİSLİK FACİASI”

Sarı, “Geçen hafta M4 Pendik-Sabiha Gökçen- Tavşantepe metro hattı açıldı. Bu hat 7.4 kilometre uzunluğunda ve 4 durağı bulunmakta. Bunu İstanbul Havalimanıyla karşılaştırdığımızda epey mutlu olduk. Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu terminalin içerisine geliyor. 2015’te imalatına başlanan ve hala bitmeyen gelecek aylarda açılması hedeflenen İstanbul Havalimanı metrosu da dünyada benzeri olmadan 4 yıl otobüslere mahkûm edildikten sonra 300 metre uzağa bir istasyon konularak gelecek ay açılacak. Yaşlılar, çocuklar, engelliler 300 metre yürüyerek gitmek zorunda kalacaklar. Dünyada son 30 yılda bir havalimanının 300 metre dışına istasyon konduracak kadar bir mühendislik hatası görülmemiştir. Büyük bir mühendislik faciası” diye konuştu.

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