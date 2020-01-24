İstanbul Havalimanı’nda corona virüsü alarmı! Termal kontrol başladı!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi. 25 Ocak’ta kutlanacak Çin yeni yılı nedeniyle milyonlarca insanın hem yurt içinde hem yurt dışında seyahat etmesi bekleniyor. Bu nedenle de dünyada büyük bir panik hâkim.

Corona virüsü nedeniyle İstanbul Havalimanı‘nda da önlemler alındı. Çin’den gelen üç uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek. İstanbul Havalimanı’na sabah 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Guangzhou ve Şanghay uçaklarının yolcuları termal kamerayla tarandı. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

YEŞİL RENK ÇIKARSA KARANTİNAYA ALINACAK

Taramalar esnasında 38 derece üstünde vücut ısısı olan yolcular ekranda yeşil renkle belirlenecek. Bu yolcular ilk muayenesinin yapılmasının ardından havalimanına kurulan karantina alınan götürülecek ve tetkikleri belli bir süre burada devam edecek.

Dün akşam Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Çin hükümetinin bölgeyi karantina altına almasının ardından, Çin’e ait bir havayolu firması tarafından haftada üç gün düzenlenen Vuhan-İstanbul seferleri durdurulmuştur” denilmişti. (DHA)

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