İstanbul Havalimanı’nda ilk yıl bilançosu

İGA’dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite hizmete girdiği 6 Nisan 2019’dan, 16 Ocak 2020 tarihine kadar iç ve dış hat olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya tarafından kullanıldığı belirtildi.

6 Nisan’daki ‘Büyük Göç’ün ardından 31 Aralık 2019’a kadar geçen sürede yaklaşık 322 bin uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nda 2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcunun ağırlandığı hatırlatılan açıklamada, İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedefleri arasında 74 olan hava yolu sayısını 80’e yükseltmenin yer aldığı belirtildi.

GARANTİ YOLCU SAYISI AŞILDI

Açıklamada İstanbul Havalimanı’nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon euroluk dış hat yolcu gelirinin aşılarak 255,6 milyon euroya ulaştığı bildirilirken, DHMİ’ye 22,4 milyon euro tutarında ek bir ödeme gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.

İGA’nın açıklamasında, “Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayısının üstüne çıkarak DHMİ’ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak” ifadeleri kullanıldı.

SAMSUNLU: EK KATKI OLUŞTURUYORUZ

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, konu hakkında yaptığı açıklamada “Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon euro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı’ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22,4 milyon euro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı. DHA