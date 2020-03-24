İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalan Cezayirlilerle ilgili açıklama

İGA tarafından konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Cezayir Hükümeti, vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin vermemiş olup, bunun sonucunda İstanbul’dan Cezayir’e seyahat etmek isteyen Cezayir yolcularının bazıları İstanbul Havalimanı’nda mahsur kalmıştır.

*İGA, Kızılay, Türk Hava Yolları ve Havaş, birkaç gündür binden fazla Cezayirli ziyaretçinin insani ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaktadır.

*Öte yandan, Türk hükümeti, Cezayir hükümetinin etkilenen uçuşlara iniş izni vermesi için bir haftadır çalışma yürütmektedir. Ayrıca İGA olarak, İstanbul Havalimanı’nda asayiş ve düzeni korumak adına yoğun mesai harcadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. DHA

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