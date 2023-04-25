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25 Nisan 2023
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İstanbul Havalimanı’nda seçim sandıkları kuruldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem milletvekili genel seçimleri için başta İstanbul Havalimanı’nda olmak üzere gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri 27 Nisan Perşembe günü saat 08.00’da başlayacak. Bu kapsamda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinleri İstanbul Havalimanı’nda kurulumu tamamlandı.

Yurt dışı kayıtlı seçmenler, İstanbul Havalimanı’nda 6’sı geliş 6’sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında perşembe günü başlayacak oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek. (DHA)

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