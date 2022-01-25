İstanbul Havalimanı’nda yolcular bagaj bandında yattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yüzlerce yolcunun mahsur kaldığı İstanbul Havalimanı’ndan yeni görüntüler paylaştı. Öztunç paylaşımına, “AKP’nin fakir fukaranın birikiminden milyarlarca dolar harcayarak yaptığı İstanbul Havalimanı” notunu düştü.

İstanbul Havalimanı’nın kar fırtınasından olumsuz etkilenen yerlerin başında gelmesi, yolcuların ve personelin kâbus dolu anlar yaşamasına neden oldu. Saatlerdir havalimanında mahsur kalan yolcular, “we need hotel (otele ihtiyacımız var)” sloganları atarak isyan etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da İstanbul Havalimanı’ndan yeni görüntüler paylaştı.

Öztunç paylaşımına, “AKP‘nin fakir fukaranın birikiminden milyarlarca dolar harcayarak yaptığı İstanbul Havalimanı. İşte bu görüntü konuşulmasın diye yalanlarla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu topraklar bu millete vatan olduğundan beri bu kadar büyük organize kötülük çetesi görmedi” notunu düştü.

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