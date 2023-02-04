İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın kuvvetli fırtına beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Meteorolojik verilere göre pazar günü İstanbul’da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası’nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım” dedi.

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY), yarın ve 6 Şubat’ta hava muhalefeti nedeniyle seferleri iptal olan yolcuların, bilet işlemlerini THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden hızlıca yapabileceğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, zamanınızın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu nedenle İstanbul’da beklenen kar yağışından dolayı iptal edilen biletlerinizle ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden sıra beklemeden hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.