İstanbul için fırtına ve yağış uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri…

AKOM’un meteorolojik verilere dayanarak yaptığı açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgârın lodos yönünden kuvvetlenerek fırtına (40-70km/s), kısa süreli kuvvetli fırtına (50-85km/s) şeklinde eseceği, beraberinde batı bölgelerinden (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy) başlayarak il genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış (15-25kg/m2) geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YOLLARDA GÖLLENME, AĞAÇ VE DİREK DEVRİLMESİ İLE ÇATI, TABELA UÇMASI GÖRÜLEBİLİR

Hâlihazırda 17 derecelerde seyreden sıcaklıklar da 12 Mart Pazar günü itibariyle hızla azalarak 10 dereceler civarına gerileyecek. Yarın akşam saatlerine (22.00) kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle yollarda göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

İBB ekiplerinin, fırtına ve yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçtiği bildirildi. Ekiplerin, 24 saat esaslı çalışarak, yaşanması muhtemel sorunlara anında müdahale edeceği duyuruldu.

Açıklamaya göre, toplu ulaşımda aksamalar yaşanmaması için gerekli tedbirler de alındı.

BATI KESİMLERİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) yapılan açıklamada, gece saatlerinden (03.00) itibaren hafta sonu Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Batı Karadeniz’de yerel kuvvetli, Çanakkale’nin Ayvacık, Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ve İzmir’in Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu.

MGM’nin uyarısında şöyle denildi:

* “Batı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların, 11.03.2023 Cumartesi ve Pazar günleri Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir, Ankara, Çankırı) ve Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Edremit Körfezi (Çanakkale’nin Ayvacık, Balıkesir’in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık) ile İzmir’in kuzeyinde (Dikili, Bergama, Kınık) çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”