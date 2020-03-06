İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden Corona virüsü açıklaması!

İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği (İSAY) tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen Sağlık Çalışanları Kongresi, Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kongrede ölümcül Corona virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

“HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ”

Memişoğlu, şunları söyledi:

* Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor.

* Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum.

* İstanbul’da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum.

* Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya ‘hastane kapatıldı’ diyerek, bir fayda sağlamıyorlar.

* İnsanlarda korkunçmuş gibi algı oluşturuyorlar.

* Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz.

* Şu ana kadar da bakanlık açıklamalarına dikkat etmelerini istiyorum.

* Hijyen önemli. Ellerimizi yıkamamız, öksürürken ağzımızdaki küçük damlacıkları korumaya almamız gerekiyor.

* Ellerimizi dezenfekte etmemiz lazım. Bir kolonya bile, el sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir.

* Sadece Corona virüsü için değil, siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor. DHA

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