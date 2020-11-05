İstanbul Maratonu'nda ilklerin senesi

İSTANBUL (AA) – "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride gösterilen 42. İstanbul Maratonu'nda birçok ilk gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, N Kolay sponsorluğunda ilk kez gerçekleştirilecek yarış, 8 Kasım Pazar günü koşulacak. Maraton, tarihinde ilk kez Avrupa'dan start alacak ve Asya'ya geçilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl Yenikapı'dan start alacak koşuda, tarihinde ilk kez istikamet Avrupa'dan Asya yönüne doğru olacak. Salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak.

– Köprüden 2 kez geçilecek

Maraton tarihinde ilk defa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iki kez geçilecek.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşulacak. Yenikapı'da başlayacak olan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyredecek.

Anadolu yakasına koşacak sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçecekler. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyecek.

Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçecek atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip edecek ve buradan dönecek. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulacak yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak.

– Sanal koşuyla bir ilk

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda, sanal koşu heyecanı yaşanacak.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte sanal koşu uygulaması da olacak. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometre kategorilerinde gerçekleşecek.

– Kit dağıtımı Zorlu PSM Gösteri Merkezi

Maraton kit dağıtımı bugün, yarın ve 7 Kasım Cumartesi günü, Zorlu PSM Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kit dağıtımı, bugün ve yarın saat 10.00-18.00, 7 Kasım'da ise saat 10.00-19.00 saatlerinde yapılacak. Randevu sistemi ile gerçekleştirilecek yarış kiti dağıtımı için sporcular "event.spor.istanbul" web adresi üzerinden randevu alabilecek. Dağıtım alanında sporcuların ve organizasyonun güvenliği için HES kodu sorgulaması da yapılacak.

– Trafiğe kapatılacak yollar

Organizasyon boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran, Çatladıkapı, Kumkapı, Namık Kemal Caddesi ve Sahil Kennedy Bağlantısı, Galata Köprüsü, Karaköy-Fındıklı-Beşiktaş sahil yolu, Barbaros Bulvarı E-5 sapağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Altunizade Köprüsü yapılacak "U dönüşü" neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı, sahil güzergahı Beşiktaş-Dolmabahçe-Fındıklı-Karaköy-Galata Köprüsü, Eminönü-Eyüp istikametinde Unkapanı-Fener-Balat yolu, parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Parkur üzerindeki tüm yollar saat 05.00, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ise 08.30 itibarıyla trafik kesilecek. Avrasya Tüneli ise tüm gün hizmet vermeye devam edecek.

– Güvenli alan uygulaması

Güvenli alan uygulaması, salgın önlemleri kapsamında ilk kez hayata geçirilecek.

Sporcular, etkinlik alanına asılacak karekodları kullanarak giriş yapabilecek. Tüm salgın önlemlerinin yanı sıra bu uygulamalar ile şeffaflık sağlanacak, hem sporcuların hem de görevlilerin koronavirüs ile olan ilişkisi herkes tarafından bilinebilecek.

Akıllı telefonunda "Hayat Eve Sığar" uygulaması bulunan herkes güvenli alan uygulamasını kullanabilecek.