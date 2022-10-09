İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

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