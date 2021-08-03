İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirdikleri FETÖ/PDY Operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

YAYINLANMA: 07:11 – 03 Ağustos 2021

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY Örgütüne karşı İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda kişiler gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine getirildi.

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