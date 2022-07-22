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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 42 şüpheli yakalandı

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.

Yayınlanma: 08:34 – 22 Temmuz 2022 Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli Ankara, Düzce, Şanlurfa, Samsun, Sakarya, Kayseri ve Kocaeli’nde bylock kullandığı ve örgüt talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edilen 60 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.  (DHA)

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