İstanbul Okan Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Okan Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Okan Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
İlan Başlama-Bitiş Tarihi: 01.06.2022 -01.07.2022