Istanbul Photo Awards 2020'de ödül alan Pretty'ye göre, yarışma foto muhabirliğine büyük katkı sunuyor

ANKARA (AA) – Anadolu Ajansının (AA) 2020'de düzenlendiği uluslararası haber fotoğraf yarışması Istanbul Photo Awards 2020'de spor dalında birincilik ve ikincilik ödüllerini kazanan Avustralyalı fotoğrafçı Adam Pretty, yarışmanın "foto muhabirliğine büyük katkı" yaptığını söyledi.

Pretty, yarışmayla ilgili izlenimlerini ve fotoğrafçılığa dair deneyimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Adam Pretty, Avustralyalı Amy Dunlop ve Finlandiyalı Katariina Rahikainen'in "nefes kesen" kaya tırmanışına ait 10 fotoğrafla spor kategorisinde birincilik, Japon Paralimpik Hitomi Onişi ve Sayaka Murakami'yi konu edinen 10 fotoğrafıyla da aynı kategoride ikincilik ödülünün sahibi olmuştu.

Ödüllü fotoğraflarının olimpik sporlarla ilgili olduğunu işaret eden Pretty, "Fotoğraflar, maalesef ertelenen olimpiyatları konu alacaktı. Kaya tırmanışı ilk kez olimpik spor kapsamına alınmıştı. Hikayenin tüm amacı, olimpiyatlara hazırlanan sporcuları çekmeye çalışmaktı." dedi.

Pretty, kendisine birincilik ödülünü getiren fotoğrafların çekimlerinin hazırlık sürecine atıfta bulunarak, geçen yıl verdiği resimler konusunda çok özgür olduğunu, çalıştığı şirket Getty Images ve müşterilerle güven inşa etmesinin biraz zaman aldığını aktardı.

Hem sporcu hem de fotoğrafçı olarak kaya tırmanışı tutkunu olduğunu aktaran Pretty, "Bu yüzden fırsatım olduğunu hatırladım, tırmanma hikayesini çekmem gerektiğini düşündüm." diye konuştu.

– Pretty'nin fotoğrafçılık geçmişi lise yıllarına uzanıyor

Pretyy, 10 yıldır Çin, Avustralya ve Japonya'da bizzat kaya tırmanışı yaptığına dikkati çekerek, foto muhabirliği geçmişinin genç yaşlarına kadar gittiğini ve kaya tırmanışı eğitimlerini çekmeye daha sonra karar verdiğini söyledi.

Lise yıllarında fotoğrafçı olmaya karar verdiğini söyleyen Pretty, "Sanat ve çizimle gerçekten ilgileniyordum. Sonra tesadüfen fotoğrafla ilgilenmeye başlayıp fotoğrafçılığa aşık oldum. Karanlık odaya girmek, insanlarla tanışmak, insanlarla konuşmak, fotoğraflarla bir hikaye anlatmaya çalışmak bir anda ilgimi çekti. Annemin çamaşırhanesinde kendi karanlık odamı kurdum. Ve o zamandan beri yaptığım neredeyse tek şey bu." ifadelerini kullandı.

Pretty, fotoğraf çekmek için olaylara tanık olunması gerektiğini kaydederek şöyle devam etti:

"Olayın ya da hikayenin ardından öğrenemezsiniz ya da soru soramazsınız. Bence fotoğraf kesinlikle gazeteciliğin saf ve tarafsız bir formu, çünkü orada olmanız gerekiyor ve değilseniz onu telafi etmek veya hikayeyi doğru bir şekilde anlatmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gazetecilik için haber yapıyorsanız, öykünün her iki tarafını da anlatmaya çalışmak ve ele aldığınız durum hakkında tarafsız davranmak konusunda gerçekten dikkatli olmanız gerekir."

– Fotoğrafçı en iyi anları yakalamak için teknik becerilere hakim olmalı

Ödüllü fotoğrafçı Pretty, bir fotoğrafçının en iyi anları yakalamak için teknik becerilere hakim olması gerektiğine inandığını vurgulayarak, "Teknik becerileriniz üst düzeydeyse, hızlı ve beklenmedik bir şekilde bir şey olursa, onu kaçırmazsınız. Ve bunun da önemli olduğunu düşünüyorum, senaryodan bir şeyler çıktığında ve gerçekten beklenmedik bir şey olduğunda, hazır olmanız ve fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek becerilere, konumlandırmaya ve bilgiye sahip olmalısınız." diye konuştu.

Fotoğrafçılıkta sahip olduğu fikirleri hayatına da yansıtan Pretty, "Bence genel olarak fotoğrafçılık; benim hayatımın hikayesi, elde edilen küçük şansları büyük fırsatlara çevirmek ve bu konumda olunduğu için ne kadar şanslı olduğunu anlamak." dedi.

Güzel, çarpıcı bir fotoğraf için basit bir formül olmadığını söyleyen Pretty, içeriğin ve teknik özelliklerin sıra dışı bir fotoğraf çekmek için yeterli olmayabileceğini belirterek, "İyi, akılda kalıcı ve çarpıcı bir fotoğraf çekmek için birçok farklı etkene ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Pretty, dikkat ettiği ilk şeyin, çekeceği nesneye karar verdikten sonra mümkün olan en iyi arka planı bulmak olduğunu belirterek anlatmaya çalıştığı hikayeyi düşündüğünü ve sonra o an için kendini en iyi yere konumlandırıp beklediğini belirtti. Öte yandan Pretty, daha kişisel şeyler üzerinde çalışırken, o işe daha fazla kafa yorduğunu ve "katmanlarla bir resim oluşturmaya" çalıştığını söyledi.

İyi bir fotoğraf çekmek için ekipmanın önemine işaret eden Pretty, "Ama bence en önemli unsur fotoğrafçıdır. Orada fotoğrafçının, eğitimi, deneyimi, gördükleri, bir işe ya da konuya nasıl yaklaştığı, hepsi bir araya geliyor. Yani her şeyin bir kombinasyonu olabilir diye düşünüyorum." dedi.

– "Fotoğrafçılara Istanbul Photo Awards'a katılmalarını tavsiye ediyorum"

Pretty, dünyanın her yerinden fotoğrafçıların Istanbul Photo Awards 2021'e katılmalarını tavsiye ederek, "İstanbul merkezli olması nedeniyle Avustralya'da, Amerika'da ya da herhangi bir yerdeki bir yarışmadan farklı olacaktır. Bu yüzden bir farkınız var sanırım." ifadesini kullandı.

Istanbul Photo Awards 2021'i fotoğrafçılara yönelik "bir isim yapmanın harika bir yolu" olarak nitelendiren Pretty, yarışmanın, çok iyi bir organizasyon olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

– Kendini geliştirmek isteyen foto muhabirlerine tavsiyeler

Pretty, kendilerini geliştirmek isteyen foto muhabirine, diğerlerinden olabildiğince çok farklı görüş almalarını ve eleştiriye açık olmalarını önererek şöyle devam etti:

"Foto muhabirine gerçekten tavsiye edeceğim şey, işinizi olabildiğince çok insanın önüne getirin, onların geri dönüşlerini alın. Ben de öyle yaptım. Eleştirileri duymak istiyorum, insanların çalışmalarım hakkında ne düşündüğünü görmek istiyorum. Sert bir eleştiriyse, 'Tamam, biliyor musun, gelecek yıl daha çok çalışacağım.' deyin. Siz de bilirsiniz, yapıcı özeleştiri yapmak gerçekten zordur."

Pretty foto muhabiri adaylarına tavsiyelerini şöyle sürdürdü:

"Denerseniz ve düşünürseniz, her şeyin üstesinden geldiğiniz bir seviyeye ulaşırsınız, ondan sonrası zaten yokuş aşağı gitmek gibi kolaydır. İşlerinizi mümkün olduğunca çok insana gösterin ve onları dinleyin, insanların söylediklerini tam olarak yapmak zorunda değilsiniz. Kendi fikriniz var fakat çok daha fazlasını öğreneceğinizi ve diğer insanlara da bunu yapma fırsatı vereceğinizi düşünüyorum."

Pretty, foto muhabirliğine sosyal medyadaki artan eğilimle ilgili de "Bunun biraz tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Bilirsiniz, doğru olmayabilecek veya belli bir perspektiften anlatılabilecek hikayeleri öne çıkarabildiğiniz için, eğer bir fikriniz varsa ve bunu bir şekilde öne çıkarmak istiyorsanız, kimse onun doğruluğunu kontrol etmeden yapabilirsiniz." dedi.

Pretty, yine de meselenin olumlu tarafına odaklanarak, sosyal medyanın fotoğrafçılık ve foto muhabirliği açısından olumlu sonuçlarından bahsetti.

Pretty, "Elbette tehlikeli ama sosyal medya, fotoğrafçılığı çok daha erişilebilir hale getirdi. Ve bu nedenle, medyanın hangi formu olursa olsun fotoğrafçılığa çok daha fazla istek var. İnsanlar sadece telefona bakmakla kalmıyor. Herkes giderek daha fazla fotoğraf kullanıyor. Oysa eskiler, 'Fotoğraf öldü" derdi." diye konuştu.

Adam Pretty sözlerini "Sosyal medya, daha fazla insanı fotoğrafçılığa yakınlaştırdı. Görsel uyarılma ve fotoğrafçılığa ihtiyacı daha da büyüttü. Bu yüzden, özellikle fotoğrafçılıkla hayatınızı kazanmaya çalışıyorsanız, bunun sizin için yararlı olduğunu ve geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum." diye konuştu

Istanbul Photo Awards 2021 için başvurular 18 Mart'a kadar devam edecek. Profesyonel fotoğrafçılar, www.istanbulphotoawards.com adresinde Single News, Story News, Single Sports, Story Sports, Story Portrait, Story Daily Life kategorilerinde çalışmalarını sunabilirler.