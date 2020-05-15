İstanbul polisi “Salgın geçmiş değil, evde kalmaya devam edelim” anonsuyla vatandaşları uyarıyor

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ederken, vatandaşlara "Salgın tehlikesi geçmiş değil, evde kalmaya devam edelim." anonsuyla uyarıda bulunuyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlere karşın sokağa çıkan vatandaşları, devriye gezen araçlardan yapılan anonslarla uyarıyor.

Kentte 39 ilçede yapılan anonslarla, "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması sizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim. Genelgeye aykırı hareket eden vatandaşlarımız hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacaktır." şeklinde ikazlar yapılıyor.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de meydanlar, caddeler, kamu kurumları, banka ve PTT şubesi önleri, berber, market, manav, fırın, restoran ile kafeler, iş yerleri, semt pazarları ve toplu taşıma araçları ile ticari taksilerde sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmemesi için kontrollerini sürdürüyor.

İstek ve ihtiyaçları olan vatandaşların da yardım taleplerini yerine getiriliyor.