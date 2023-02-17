İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 03/03/2023