İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Dufry dönemi başladı

İSTANBUL (AA) – İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki duty free (gümrüksüz mağazacılık) alanında Dufry açıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi'nden (İSG) yapılan açıklamada Dufry'nin, terminalde 8 mağazadan oluşan toplam 3 bin 900 metrekarelik perakende alanına sahip olacağı belirtildi.

Bu mağazalarda içki, tütün, parfüm ve kozmetik, aksesuar ve şekerleme gibi temel duty free kategorilerindeki ürünlerin satışa sunulacağı aktarılan açıklamada, ayrıca Türkiye'nin kültürel mirasını sergileyen bir ortam yaratacak yerel yiyecek ve hediyelik eşya markalarından oluşan bir seçkinin de yolcuların hizmetine sunulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malaysia Airports Grup Üst Yöneticisi (CEO) Dato Mohd Shukrie Mohd Salleh, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seyahat perakendeciliği alanında Dufry'nin itibarından yararlanmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlayacak. Dufry'nin aramıza katılmasıyla tanınmış uluslararası ve yerel markaların ürün çeşitliliği sayesinde havalimanında daha kapsamlı bir seçki sunabilecek, ileri teknolojili mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatabileceğiz. Dufry duty free mağazaları da dijital teknolojiyle bu deneyimi ileriye taşıyacak. Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 22 milyonluk bir nüfusa hizmet verme potansiyeli ve hızla büyüyen bir şehir havalimanı olarak ünü de Dufry'ye güçlü bir müşteri tabanı kazanma ve Türkiye'deki konumunu sağlamlaştırma fırsatı sağlayacak."

Açıklamada, "İstanbul'un en yoğun ikinci havalimanı olan İSG, 2019'da 35,6 milyon yolcu ağırladı ve 2009-2015 yılları arasında peş peşe 7 yıl Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı seçildi. İSG, bu yıl dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen Avrupa'nın en fazla yolcu ağırlayan 10 havalimanı arasında yer almaya devam ediyor. İstanbul'un şehir havalimanı olarak konumlandırılan İstanbul Sabiha Gökçen, Dufry'ye de perakende varlığını genişletmek için güçlü bir önerme sunuyor." ifadelerine yer verildi.