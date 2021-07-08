İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 11 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2-Kimlik Fotokopisi,

3-YÖK Formatlı Özgeçmiş,

4-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge ya da e-Devletten alınan öğrenim belgesi)

5-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge) 6-Lisans Transkripti (Onaylı)

7-ALES Belgesi

8-Yabancı Dil Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

11-İlan özel şatında tecrübe istenen kadro başvuruları için, tecrübe durumunu gösteren resmi belge,

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden)

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