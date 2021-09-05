İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversite kadrolarına 6 öğretim üyesi alınacak.

Yayınlanma: 09:37 – 05 Eylül 2021 Güncellenme: 09:38 – 05 Eylül 2021

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi kadrolarına 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir)(Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir.

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